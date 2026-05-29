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Conservation

Aglaé Blin, Caroline Guézille, Françoise Zimmer

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Vous ne savez plus que faire des nombreux fruits et légumes de votre jardin ? Vous voulez vous initier à certaines techniques comme la stérilisation, le séchage ou le fumage ? Foisonnant d'astuces et de conseils, le Traité Rustica de la conservation est une véritable bible de méthodes et de recettes pour faire vous-même confitures, chutneys, liqueurs, conserves, produits fumés... Découvrez plus de 600 recettes aussi délicieuses qu'originales, dont beaucoup sont illustrées en pas à pas. Avec plus de 100 aliments, présentés par ordre alphabétique, cet ouvrage vous permettra de profiter au mieux des produits du jardin, du marché, d'un petit élevage, de la pêche ou de la chasse. De la congélation au fumage, en passant par le séchage, la mise sous vide ou les différentes formes de bocaux, tous les moyens de conservation sont abordés pour chaque produit, avec à chaque fois les indications de la durée de garde.

Par Aglaé Blin, Caroline Guézille, Françoise Zimmer
Chez Rustica éditions

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Auteur

Aglaé Blin, Caroline Guézille, Françoise Zimmer

Editeur

Rustica éditions

Genre

Conserves

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Conservation

Aglaé Blin, Caroline Guézille, Françoise Zimmer

Paru le 29/05/2026

560 pages

Rustica éditions

36,00 €

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