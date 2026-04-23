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Pourquoi le libéralisme a échoué

Patrick Deneen

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Depuis la chute du bloc communiste, le modèle libéral est hégémonique dans les politiques publiques et la pensée des relations sociales et économiques sur toute la planète. Cet état de fait devait permettre de mettre en place un nouvel ordre favorable aux libertés publiques et à la prospérité. Or, l'idéal de liberté pour tous n'a produit en définitive que de la soumission à l'Etat, au marché, à la technologie et aux pulsions, tout en abîmant le lien social et en épuisant les ressources naturelles. Cet ordre nouveau a accouché d'une société très stratifiée et a largement dégradé la citoyenneté. La liberté a été redéfinie de fond en comble comme étant la possibilité de disposer de soi et de ses biens comme on l'entend. A Pour ce faire, le libéralisme s'est attaqué frontalement à la culture en tant qu'elle présente un ordre particulier comme juste, conçu comme insupportable à l'individu qui doit s'auto-déterminer.

Par Patrick Deneen
Chez Salvator

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Auteur

Patrick Deneen

Editeur

Salvator

Genre

Economie politique

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Pourquoi le libéralisme a échoué

Patrick Deneen

Paru le 23/04/2026

272 pages

Salvator

21,90 €

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