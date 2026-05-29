Mélanges géographiques

Une variété d'articles pour une géographie plurielle alliant étude des transports, tourbière et migrations. Numéro varia composé de cinq articles traitant d'une grande variété de thèmes, il est le reflet d'une géographie plurielle dans ses thématiques, ses terrains et ses échelles. Les trois premiers articles s'intéressent aux transports : le ferroviaire pour les deux premiers, et l'hydrogène pour le troisième. Les deux derniers articles sont bien différents, l'un traitant de la problématique physique des tourbières et l'autre d'une activité frontalière particulière, mêlant à la fois prostitution et parcours migratoires.