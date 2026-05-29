Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Fier comme un paon Tome 1

Koide Motoki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enseignant au lycée, Yakurô Kuji a été trompé par sa petite amie. Motif ? : "? pas assez viril ? " . Et lui qui était persuadé que les stéréotypes de genre étaient has been... Quand Akano, élève brillante, populaire et d'une grande beauté, lui demande de devenir le référent du club de biologie, dont elle est la présidente, elle entreprend de lui expliquer, à grand renfort d'arguments scientifiques, pourquoi il faut être viril pour plaire aux femmes. Les paons mâles, par exemple, eux, ont tout compris ? !

Par Koide Motoki
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Koide Motoki

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fier comme un paon Tome 1 par Koide Motoki

Commenter ce livre

 

Fier comme un paon Tome 1

Koide Motoki

Paru le 29/05/2026

192 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808702362
9782808702362
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.