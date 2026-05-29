Fier comme un paon Tome 1

Enseignant au lycée, Yakurô Kuji a été trompé par sa petite amie. Motif ? : "? pas assez viril ? " . Et lui qui était persuadé que les stéréotypes de genre étaient has been... Quand Akano, élève brillante, populaire et d'une grande beauté, lui demande de devenir le référent du club de biologie, dont elle est la présidente, elle entreprend de lui expliquer, à grand renfort d'arguments scientifiques, pourquoi il faut être viril pour plaire aux femmes. Les paons mâles, par exemple, eux, ont tout compris ? !