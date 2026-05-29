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Your Forma 5

Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata

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Entre Echika, qui s'efforce de protéger le secret des règles de bienveillance des modèles RF, et Harold, qui refuse de voir son équipière devenir sa complice, le fossé se creuse. Leur enquête sur la mystérieuse IA Tosti les conduit alors sur Farasha Island, une île artificielle de recherche scientifique au large de Dubaï sur laquelle elle pourrait avoir été conçue. Sur place, Echika et son équipe découvrent une île pleine de mystères où les frontières entre humain et IA se brouillent...

Par Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Light novel

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Your Forma 5

Kikuishi Mareho, Nozaki Tsubata

Paru le 29/05/2026

358 pages

Vega-Dupuis

14,50 €

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Scannez le code barre 9782808701938
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