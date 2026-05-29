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Le dragon de Bergamoth

Marc Dubuisson, Leo massimo Di, Massimo Di Leo

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A peine remis de leur quête haute en couleur pour remettre la main sur la légendaire épée de Zgangver, le désormais célèbre Cercle des intrépides se lance à la rescousse de la mystérieuse princesse de Chamboulboula. Devane et ses amis pensent en effet faire leurs choux gras de la presse people locale quand ils reçoivent un message de détresse de Myrandia, dauphine d'un lointain royaume et prisonnière du terrible dragon de Bergamoth. Ecoutant leur ego et leur coeur plus que leur raison, nos intrépides amis vont braver mille dangers pour rejoindre la belle en fâcheuse posture. Rien ne va plus quand ils se retrouvent tous nez à nez avec le bedonnant cracheur de feu. Quand le formidable auteur jeunesse et d'humour Marc Dubuisson pousse son talent de scénariste au paroxysme en se mettant au service d'un récit anthropomorphique déjanté, ça donne une fresque drôle et haute en couleur, magnifiquement illustrée par le talentueux dessinateur Disney Massimo Di Leo.

Par Marc Dubuisson, Leo massimo Di, Massimo Di Leo
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Marc Dubuisson, Leo massimo Di, Massimo Di Leo

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Le dragon de Bergamoth

Marc Dubuisson, Leo massimo Di, Massimo Di Leo

Paru le 29/05/2026

88 pages

Editions Dupuis

16,50 €

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Scannez le code barre 9782808513081
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