Le dragon de Bergamoth

A peine remis de leur quête haute en couleur pour remettre la main sur la légendaire épée de Zgangver, le désormais célèbre Cercle des intrépides se lance à la rescousse de la mystérieuse princesse de Chamboulboula. Devane et ses amis pensent en effet faire leurs choux gras de la presse people locale quand ils reçoivent un message de détresse de Myrandia, dauphine d'un lointain royaume et prisonnière du terrible dragon de Bergamoth. Ecoutant leur ego et leur coeur plus que leur raison, nos intrépides amis vont braver mille dangers pour rejoindre la belle en fâcheuse posture. Rien ne va plus quand ils se retrouvent tous nez à nez avec le bedonnant cracheur de feu. Quand le formidable auteur jeunesse et d'humour Marc Dubuisson pousse son talent de scénariste au paroxysme en se mettant au service d'un récit anthropomorphique déjanté, ça donne une fresque drôle et haute en couleur, magnifiquement illustrée par le talentueux dessinateur Disney Massimo Di Leo.