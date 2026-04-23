Le trader du Louvre

Pourquoi Romain, un jeune trader à qui tout réussit devient-il gardien de musée ? Amoureux de peinture, il rêvait de vivre au Louvre auprès des oeuvres des grands maîtres. Cet amour, il désire le partager avec le public, mais il faudrait changer un peu les mentalités d'un monde bien conservateur... Un drame survient : une nuit, le célèbre tableau de Véronèse "Les Noces de Cana" est lacéré. Comment ce bien mystérieux vandale a-t-il pu déjouer les alarmes et pénétrer dans la salle des Etats, au coeur du musée ? Mais est-ce bien un vandale ? Quel est son véritable dessein ? Romain va apparaître sous les feux des médias : bien sûr, son profil interroge.