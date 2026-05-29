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Intelligence artificielle et apprentissage

Sarah Chardonnens

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Les enjeux de l'interaction entre intelligence humaine et IA en éducation L'avènement de l'intelligence artificielle bouscule et révolutionne l'éducation. Entre fascination et inquiétude, les repères pédagogiques des apprenants comme des enseignants sont mis à l'épreuve. Des outils tels que ChatGPT sont déjà largement utilisés en classe, mais sans cadre pédagogique clair pour maximiser leurs bienfaits tout en limitant les risques. S'appuyant sur les dernières recherches en sciences cognitives, Sarah Chardonnens revient aux fondements théoriques de l'apprentissage, en posant les jalons d'un dialogue entre deux formes d'intelligence : humaine et artificielle. Par le biais d'un modèle en quatre phases, elle présente les fonctions que tout apprentissage durable mobilise : - Réception et activation ; - Adaptation et ajustement ; - Observation et autorégulation ; - Consolidation et mémoire. Chaque phase est ensuite examinée à partir d'exemples concrets, de repères d'analyse et de stratégies pédagogiques, précisant, tout en nuance, ce que l'IA peut apporter ou fragiliser. Ce livre fournit aux enseignants les outils nécessaires pour garantir que l'apprentissage reste un processus actif, réflexif et motivant à l'ère de l'IA. Retrouvez des + en ligne : 15 ressources pour intégrer l'IA dans les pratiques pédagogiques

Par Sarah Chardonnens
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Sarah Chardonnens

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Pédagogie

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Intelligence artificielle et apprentissage

Sarah Chardonnens

Paru le 29/05/2026

320 pages

De Boeck supérieur

32,90 €

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