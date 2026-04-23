Isabelle de France et la cour de Saint Louis

Isabelle de France, soeur du roi saint Louis, demeure l'une des figures les plus lumineuses mais les moins connues du XIIIáµ siècle. Ce livre dévoile sa vie exceptionnelle en la replaçant au coeur de la cour capétienne, dans une France où spiritualité, pouvoir et héroïsme se rencontrent. De sa naissance dans l'orbite maternelle de Blanche de Castille aux grands événements qui jalonnent le règne de saint Louis - réforme du royaume, justice royale, sainteté quotidienne du souverain -, l'ouvrage tisse un récit vivant où l'on voit Isabelle agir, prier, conseiller, réformer. Le lecteur suit la jeune princesse pendant la croisade, son rôle discret mais décisif au royaume, puis sa retraite volontaire à Longchamp, où elle établit une règle religieuse originale et exemplaire. Une fresque élégante qui révèle que la sainteté d'Isabelle n'est pas seulement intime : elle est enracinée dans l'âme d'un royaume façonné par son frère.