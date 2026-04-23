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Les obligations sont au coeur de la dette

Didier Vitrac, Frédéric Lorenzini

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Les obligations sont partout : dans les portefeuilles des compagnies d'assurance, dans les bilans des banques, dans les fonds de pension... et au coeur du financement des Etats comme des entreprises. Elles constituent l'un des piliers essentiels de l'économie mondiale. Pourtant, leur fonctionnement reste obscur pour beaucoup. Comment sont émises les dettes publiques et privées ? Quelles forces dictent la valorisation d'une obligation, son prix et son rendement ? Quels liens unissent les taux d'intérêt, la politique monétaire et la confiance des investisseurs ? L'auteurs explique aussi pourquoi les obligations sont l'instrument privilégié des grands investisseurs institutionnels et comment elles influencent la stabilité (ou l'instabilité) financière. Avec clarté et pédagogie, ce livre propose une plongée dans les mécanismes qui régissent les dettes souveraines et privées, et dans leur rôle clé pour l'équilibre économique mondial.

Par Didier Vitrac, Frédéric Lorenzini
Chez Décryptage éditions

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Auteur

Didier Vitrac, Frédéric Lorenzini

Editeur

Décryptage éditions

Genre

Marchés financiers

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Les obligations sont au coeur de la dette

Didier Vitrac, Frédéric Lorenzini

Paru le 09/04/2026

166 pages

Décryptage éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782488445061
9782488445061
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