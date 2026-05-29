Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

il n'y a plus de place dans ma langue

Harnafi sarah Basma, Sarah Basma Harnafi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce premier recueil, Sarah Basma Harnafi conte le chemin que l'on trace pour trouver un espace habitable et construire sa langue, son identité et son territoire. Partagée entre deux rives, l'autrice met en poésie une voix qui s'élève contre le racisme, le sexisme ou le capitalisme. Dans un monde de vitesse, ce recueil propose un temps d'arrêt, un endroit où se consacrer à nos utopies et nos éveils, avec une écriture qui dit autant les angoisses du quotidien, la violence imposée au corps minorisé, invalide ou malade, que l'ardeur révolutionnaire et collective. Ces poèmes en se répondant constituent un langage pour exister, vivre et faire communauté.

Par Harnafi sarah Basma, Sarah Basma Harnafi
Chez Blast

|

Auteur

Harnafi sarah Basma, Sarah Basma Harnafi

Editeur

Blast

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur il n'y a plus de place dans ma langue par Harnafi sarah Basma, Sarah Basma Harnafi

Commenter ce livre

 

il n'y a plus de place dans ma langue

Harnafi sarah Basma, Sarah Basma Harnafi

Paru le 29/05/2026

224 pages

Blast

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492642425
9782492642425
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.