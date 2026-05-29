il n'y a plus de place dans ma langue

Dans ce premier recueil, Sarah Basma Harnafi conte le chemin que l'on trace pour trouver un espace habitable et construire sa langue, son identité et son territoire. Partagée entre deux rives, l'autrice met en poésie une voix qui s'élève contre le racisme, le sexisme ou le capitalisme. Dans un monde de vitesse, ce recueil propose un temps d'arrêt, un endroit où se consacrer à nos utopies et nos éveils, avec une écriture qui dit autant les angoisses du quotidien, la violence imposée au corps minorisé, invalide ou malade, que l'ardeur révolutionnaire et collective. Ces poèmes en se répondant constituent un langage pour exister, vivre et faire communauté.