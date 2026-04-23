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Fureur

John Gwynne

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La guerre a embrasé l'ensemble des Terres Bannies ! Le roi Nathair s'est emparé de la forteresse de Drassil. Calidus est en possession de trois des sept Trésors et met tout en oeuvre pour récupérer ceux qui lui manquent avec l'aide de ses alliés Rhin et Lykos. Lorsque les sept Trésors seront siens, il pourra ouvrir un passage vers l'Autremonde. Alors, Asroth et ses hordes démoniaques pourront s'incarner et se répandre sur les Terres Bannies. Capturé par les géants, son armée dispersée, Corban va devoir trouver de nouveaux alliés pour reprendre le combat et espérer l'emporter. Pourra-t-il profiter des dissensions entre les géants pour les fédérer sous sa bannière ? Il n'a d'autre choix que d'y parvenir s'il veut pouvoir contrer la menace que Nathair et Calidus représentent. Ses choix détermineront le destin des Terres Bannies.

Par John Gwynne
Chez Leha Editions

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Auteur

John Gwynne

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

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Fureur

John Gwynne trad. Thomas Bauduret

Paru le 23/04/2026

672 pages

Leha Editions

28,00 €

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