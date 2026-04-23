Les cicatrices sacrées

Découvrez la lumière au coeur de vos ombres Chacun de nous porte en lui des fêlures, des blessures parfois invisibles mais bien présentes. Pour découvrir le sacré qui se cache derrière vos cicatrices et grandir sans les renier, laissez-vous guider par cet oracle unique et bienveillant sur le chemin de la guérison intérieure. Grâce à la puissance des tirages et à des messages inspirants, ce coffret vous invite à : - explorer vos traumas avec douceur et lucidité, - décrypter les schémas émotionnels qui vous freinent, - illuminer vos forces cachées pour vous reconnecter à votre essence profonde. Plongez dans un voyage introspectif qui mêle sagesse ancestrale et approche contemporaine, et laissez la lumière guérir vos blessures pour révéler toute la beauté de votre âme. Que votre chemin soit celui de la libération et de l'alignement. Ce coffret contient : 47 cartes oracle magnifiques et le livre complet et en couleurs de 200 pages.