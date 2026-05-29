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#Roman francophone

Ma vie chez les ultra-riches

Jean-Jacques Zanghi

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"Vous avez adoré son humour et sa franchise chez Legend, et c'est pour des rencontres comme celles-là que je fais ce métier : mettre au jour des trajectoires improbables, des métiers qu'on ne connaît pas, des vies qu'on ne soupçonne pas". Guillaume Pley Virées en boîte de nuit pour 170 000 euros, yachts aux dimensions de paquebot, promenades en jet privé, pourboires à cinq chiffres, caviar et villas tropéziennes... C'est dans un monde hors sol et hors du commun que Jean-Jacques Zanghi travaille depuis plusieurs décennies. Fils de commerçants, il se prend de passion pour le service à la suite d'un job d'été dans une pizzeria. Après une formation et des passages remarqués dans les plus beaux hôtels du monde où il découvre le luxe, ses codes et ses habitués, il se met à son compte et devient le majordome des vacanciers les plus riches et célèbres de la planète, aux demandes aussi démesurées qu'irrationnelles. Il dévoile dans ce livre les coulisses inédites d'un métier méconnu, avec humour et une grande honnêteté. Entre Ibiza, Saint-Tropez, Courchevel et les Etats-Unis, de Paris Hilton à Snoop Dogg, Jean-Jacques Zanghi nous régale également d'anecdotes édifiantes qui ont marqué sa carrière.

Par Jean-Jacques Zanghi
Chez Hors cadre

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Auteur

Jean-Jacques Zanghi

Editeur

Hors cadre

Genre

Littérature française

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Ma vie chez les ultra-riches

Jean-Jacques Zanghi

Paru le 29/05/2026

240 pages

Hors cadre

18,90 €

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Scannez le code barre 9782488581059
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