Ceux qui battent ensemble

Hao-Nan devient enfin membre officiel de la troupe. Résolu à veiller sur sa grand-mère, il voit pourtant son quotidien bouleversé par une annonce inattendue du chef de troupeâ¦ De son côté, Thit-Hiong affronte les blessures d'une famille brisée. En levant le voile sur le passé de son père, il tente de renouer des liens qu'il pensait à jamais rompus. Avec une sensibilité exceptionnelle, Ruan Guang-Min esquisse le parcours vibrant de jeunes en quête d'identité, pris entre héritage familial, doutes et espoir. Une histoire profondément humaine, infusée de l'âme et de la chaleur de Taïwan.
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