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Ceux qui battent ensemble

Ruan Guang-min

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Hao-Nan devient enfin membre officiel de la troupe. Résolu à veiller sur sa grand-mère, il voit pourtant son quotidien bouleversé par une annonce inattendue du chef de troupeâ¦ De son côté, Thit-Hiong affronte les blessures d'une famille brisée. En levant le voile sur le passé de son père, il tente de renouer des liens qu'il pensait à jamais rompus. Avec une sensibilité exceptionnelle, Ruan Guang-Min esquisse le parcours vibrant de jeunes en quête d'identité, pris entre héritage familial, doutes et espoir. Une histoire profondément humaine, infusée de l'âme et de la chaleur de Taïwan.

Par Ruan Guang-min
Chez Kotoji Editions

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Auteur

Ruan Guang-min

Editeur

Kotoji Editions

Genre

Seinen/Homme

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Ceux qui battent ensemble

Ruan Guang-min

Paru le 26/06/2026

188 pages

Kotoji Editions

12,95 €

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