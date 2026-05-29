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#Essais

Pourquoi le socialisme ?

Albert Einstein

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Pourquoi le socialisme ? est l'un des rares textes où Albert Einstein affirme clairement son engagement socialiste, à rebours de l'image apolitique qu'on lui attribue souvent. Publié en 1949 en plein maccarthysme, il y dénonce la concentration du pouvoir économique, la manipulation de l'information et l'affaiblissement de la démocratie, montrant comment le capitalisme produit l'aliénation et menace la liberté humaine. L'introduction de John Bellamy Foster replace ce texte dans les combats d'Einstein - socialisme, antiracisme, anti-impérialisme - et souligne le courage d'une telle prise de position dans un contexte de répression. En restituant la dimension politique d'Einstein, ce livre redonne toute sa force à Pourquoi le socialisme ? , un texte d'une actualité saisissante sur les possibilités réelles de la démocratie et de l'égalité face à l'oligarchie économique.

Par Albert Einstein
Chez Editions Critiques

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Auteur

Albert Einstein

Editeur

Editions Critiques

Genre

Histoire des idées politiques

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Pourquoi le socialisme ?

Albert Einstein trad. Fabien Trémeau

Paru le 29/05/2026

152 pages

Editions Critiques

11,00 €

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