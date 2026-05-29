Ce livre exceptionnel retrace, à l'occasion du centenaire du circuit de Chimay, les grandes heures de ce lieu mythique à travers des portraits de pilotes, des images d'archives, des anecdotes inédites et une immersion dans les coulisses. En Belgique, seul le circuit de Francorchamps peut rivaliser avec l'histoire et le prestige du tracé de Chimay. Né en 1926 avec le tout premier Grand Prix des Frontières, ce circuit routier est devenu au fil des décennies un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vitesse, de compétition et d'émotions pures. Ici, sur les routes sinueuses de la botte du Hainaut, ont brillé les plus grands noms : Jacky Ickx, Didier de Radiguès, Paul Frère, les frères Pilette, Lucien et Mauro Bianchi, mais aussi les géants du deux-roues comme Giacomo Agostini, Barry Sheene, Phil Read ou Johnny Cecotto. A Chimay, on a aussi vu passer Emerson Fittipaldi, James Hunt, Henri Pescarolo, Derek Bell, et même quelques figures inattendues comme Mister Bean et Christophe Dechavanne. Aujourd'hui encore, l'esprit du circuit demeure intact : le Supermoto au printemps, les Classic Bikes et l'Open Trophy en été, sans oublier le spectaculaire European Bug-In, où des milliers de passionnés de Volkswagen et de Coccinelle convergent vers Chimay.