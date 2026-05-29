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#Polar

Maisons du crime

Yukito Ayatsuji

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LE MAITRE ABSOLU DU MYSTERE JAPONAIS, PLUS CULTE EN SON PAYS QU'AGATHA CHRISTIE ! Tsunojima, au large des côtes japonaises. Un an après le quadruple meurtre qui a ensanglanté l'île, c'est l'endroit parfait pour la retraite annuelle du Club des amateurs de roman policier ! Ses membres vont pouvoir se consacrer à la rédaction du prochain numéro de leur revue et, qui sait, résoudre le mystère de ce crime à huis clos, dont l'auteur demeure inconnu. Mais lorsque, dès la première nuit, une de leurs camarades est retrouvée morte dans sa chambre avec, pour tout signe d'effraction, un panonceau "La première victime" , les membres du club comprennent qu'ils auront besoin de toute leur expertise pour sortir vivants de cette île maudite... "Un classique au pays du Soleil Levant". The New York Times "D'une extrême ingéniosité". The Guardian "Un polar formidable, un grand classique". The Washington Post Yukito Ayatsuji est l'un des membres fondateurs du Honkaku Mystery Writers Club of Japan. Paru en 1987, Les Crimes de la Maison Bleue est considéré comme l'un des mystères japonais les plus cultes et a inspiré toute une nouvelle génération d'écrivains, dont Keiko Higashino et Uketsu.

Par Yukito Ayatsuji
Chez Verso

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Auteur

Yukito Ayatsuji

Editeur

Verso

Genre

Romans noirs

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Maisons du crime

Yukito Ayatsuji trad. Patrick Honnoré

Paru le 29/05/2026

384 pages

Verso

20,90 €

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