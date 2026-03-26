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De la Commune au communalisme

Paula Cossart

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Pouvoir local, assemblées populaires, autogouvernement : le communalisme s'impose aujourd'hui dans les débats de la gauche radicale comme horizon démocratique. Ce projet d'organisation politique " par le bas " renvoie avec constance à une référence fondatrice, la Commune de Paris de 1871. Modèle politique ou expérience inachevée de démocratie populaire ? Ce texte revient sur les pratiques démocratiques de la Commune pour comprendre son héritage paradoxal et ses usages contemporains.

Par Paula Cossart
Chez Les éditions de la Lanterne

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Auteur

Paula Cossart

Editeur

Les éditions de la Lanterne

Genre

Sciences politiques

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De la Commune au communalisme

Paula Cossart

Paru le 26/03/2026

72 pages

Les éditions de la Lanterne

8,00 €

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Scannez le code barre 9782487978119
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