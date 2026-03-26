De la Commune au communalisme

Pouvoir local, assemblées populaires, autogouvernement : le communalisme s'impose aujourd'hui dans les débats de la gauche radicale comme horizon démocratique. Ce projet d'organisation politique " par le bas " renvoie avec constance à une référence fondatrice, la Commune de Paris de 1871. Modèle politique ou expérience inachevée de démocratie populaire ? Ce texte revient sur les pratiques démocratiques de la Commune pour comprendre son héritage paradoxal et ses usages contemporains.