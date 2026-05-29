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Les passages interdits

Azélie Jaillet

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Embarquez à bord de L'Etoile des Océans, un bateau pirate qui traverse les océans à la recherche d'une épée légendaire et destructrice. L'aventure commence maintenant ! Autrefois, l'Epée des Océans aurait anéanti des royaumes entiers. Redoutant qu'un tel pouvoir ne replonge l'univers dans le chaos, on la brisa et ses fragments furent dispersés aux confins des galaxies. Cassandra, orpheline élevée au temple de Neptune, a voué son existence aux dieux étoiles, même si son coeur aspire secrètement à la liberté. Jusqu'au jour où son meilleur ami disparaît sans laisser de trace. Pour le retrouver, elle n'a qu'un choix : renier tout ce qu'elle connaît. Abandonner le temple. S'enfuir. Embarquer clandestinement sur un navire pirate. A bord de L'Etoile des Océans, elle croise la route de Théo, un capitaine aussi talentueux qu'insupportable, contraint par son roi de se lancer dans une mission insensée : reconstituer la mythique Epée des Océans. Entre routes interdites et tempêtes furieuses, temples sacrés et palais gangrenés par la corruption, Cassandra et Théo devront affronter mages noirs, morts-vivants et intrigues royales... tout en fuyant les secrets de leurs propres lignées. Entre ciel et océans, foi et piraterie, devoir et liberté, l'attirance qui les unit pourrait bien devenir leur salut - ou leur perte. Embarquez à bord de L'Etoile des Océans, l'aventure commence maintenant !

Par Azélie Jaillet
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Azélie Jaillet

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les passages interdits

Azélie Jaillet

Paru le 11/06/2026

440 pages

Alter Real éditions

20,90 €

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