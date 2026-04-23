L'affaire du Louvre

Suspense, humour et rebondissements s'entremêlent dans le troisième tome haletant de Petits Secrets dans la galerie, où chaque indice pourrait bien être un leurre... ou la clé du mystère. Accusée de recel d'oeuvres d'art volées, Sam pensait avoir touché le fond... jusqu'à ce que son appartement soit perquisitionné et son nom traîné dans la boue. Bien décidée à prouver son innocence, elle se lance dans une nouvelle enquête rocambolesque, épaulée par ses amis de toujours, Agatha, Julien, Clément et, bien sûr, son fidèle chien Socrate. Quand les preuves se retournent contre elle et que les mensonges s'accumulent, une question s'impose : est-elle victime d'un coup monté ? Le piège risque de se refermer sur elle... Entre disparitions mystérieuses, secrets bien gardés et manigances au coeur du Louvre, Sam va découvrir que la vérité se cache là où on l'attend le moins.