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Sexualité féminine

Benj. Drouet-rousseau, Benj Drouet-Rousseau

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Les taoïstes considèrent le corps comme un véhicule qui porte et nourrit le corps énergétique, qui lui-même accueille le corps spirituel. Un corps physique en bonne santé attire à lui les forces de l’univers, transforme le physique en énergie puis l’énergie en spirituel. L’énergie sexuelle, associée à l’énergie d’amour du coeur, est une force extraordinaire. Elle est à notre disposition et nous permet de maintenir un haut niveau d’énergie dans notre corps, et une bonne santé. Les pratiques d’alchimie interne nous permettent d’activer l’énergie sexuelle, de la mélanger à l’énergie d’amour, et de la condenser dans le corps. Cela permet, selon le maître taoïste Mantak Chia, de se reproduire dans des conditions optimales. Les femmes trouveront un grand bénéfice dans ces pratiques qui vont leur donner la santé, la joie de vivre et une sexualité épanouie. C’est aussi e meilleur chemin pour une évolution spirituelle soutenue par des pratiques associant le corps, le mental et l’esprit, que les femmes pourront nourrir de tout l’amour qui est en elles. Tous les exercices proposés ont été expérimentés par l’auteur et par un grand nombre de femmes. Ils sont fondés sur la respiration, la concentration, le ressenti et l’amour de soi. La chronologie proposée permet d’affiner les sensations de façon progressive. Elle permet de se préparer à accueillir cette énergie immense qui sommeille au plus profond de chacune. Le DVD qui accompagne le livre permettra à chacune de mieux se connaître, d'épanouir sa féminité, d'améliorer sa santé, d'augmenter son potentiel énergétique, d’accéder à un partage plus intense avec son/sa partenaire… Il propose des pratiques spécifiques permettant de maintenir ou d’améliorer le niveau et la qualité de l’énergie dans le corps et dans les organes sexuels : sourire intérieur, orbite microcosmique, massage des seins, travail du périnée, stimulation des glandes hormonales, conduite de l’énergie sexuelle dans le corps, oeuf de jade…

Par Benj. Drouet-rousseau, Benj Drouet-Rousseau
Chez Medicis Edition

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Auteur

Benj. Drouet-rousseau, Benj Drouet-Rousseau

Editeur

Medicis Edition

Genre

Sexualité

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Sexualité féminine

Benj. Drouet-rousseau, Benj Drouet-Rousseau

Paru le 07/05/2026

224 pages

Medicis Edition

24,90 €

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