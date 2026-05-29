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Agenda scolaire Kawaï Colorie-moi

Editions 365

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Note tous tes devoirs dans cet agenda plein de douceur et de couleur dans un univers Kawaï ! Avec à l'intérieur : - De jolies illustrations et plein de coloriages Kawaï pour t'amuser et décorer ton agenda - Une page par jour et un planning heure par heure pour noter ses devoirs et ses activités, avec des citations mignonnes à découvrir tout au long de l'année ! - Chaque jour, un espace pour indiquer son humeur et les choses à ne pas oublier - De nombreuses pages de bonus : emploi du temps, les notes, les profs... et aussi : verbes irréguliers anglais, tableau de conjugaison, tables de multiplication, tableaux de conversion, la liste des choses à faire dans l'année,... Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027 11, 5x17 cm- 308 pages

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda scolaire Kawaï Colorie-moi

Editions 365

Paru le 29/05/2026

308 pages

Editions 365

10,99 €

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