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Power Rangers Mighty Morphin Tome 9

Francesco Mortarino, Marco Renna, Ryan Parrott

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Les Power Rangers affrontent le retour ravageur du Seigneur Zedd, tandis qu'un nouveau Ranger Vert surgit de l'ombre et qu'un secret du passé de Zordon menace de tout bouleverser... Au même moment, dans l'Espace, les Omega Rangers découvrent une menace cosmique que seule l'aide du Seigneur Drakkon peut contrer. Forcés de désobéir à Zordon, ils deviennent des renégats, au risque d'un affrontement direct avec leurs anciens alliés. Dans le passé, une jeune fille nommée Karone fut enlevée et transformée en assassin. Mais derrière son endoctrinement se cache un vaste plan vaste orchestré par Dark Specter. Un plan dont les conséquences atteindront bientôt les Power Rangers... Ce neuvième volume raconte la suite de la grande saga Mighty Morphin Power Rangers avec les premiers épisodes de la double-série Power Rangers Unlimited : Mighty Morphin / Power Rangers, assortis de récits "tie-in" approfondissant la mythologie des Power Rangers tout en levant les mystères de la saga.

Par Francesco Mortarino, Marco Renna, Ryan Parrott
Chez Vestron

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Auteur

Francesco Mortarino, Marco Renna, Ryan Parrott

Editeur

Vestron

Genre

Comics Super-héros

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Power Rangers Mighty Morphin Tome 9

Francesco Mortarino, Marco Renna, Ryan Parrott

Paru le 29/05/2026

272 pages

Vestron

30,95 €

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Scannez le code barre 9782383731238
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