La voie spirituelle des Templiers

Découvrez comment l'héritage des Templiers peut inspirer votre quête spirituelle... A l'aide d'exercices pratiques, de rituels et de méditations, apprenez à bâtir votre propre temple intérieur et à incarner la chevalerie du coeur au quotidien. Le serment des Templiers repose sur des valeurs intemporelles - courage, justice, humilité... - qui offrent un chemin de transformation et d'éveil dans un monde en perte de repères. Dans cet ouvrage, Rébecca De Geetere explore l'héritage matériel, spirituel et symbolique des Templiers, tout en mettant en lumière le rôle souvent oublié des femmes dans l'ordre, et vous propose des pistes pour transposer leurs enseignements et vertus à notre époque.