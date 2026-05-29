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Mémoires d'un cochon

Nono, Bernard Berrou

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Un cochon nous plonge dans ses souvenirs : né dans une ferme de l'Ouest, il se sent d'emblée singulier, promis à un destin qui dépasse sa condition. Il évoque sa proximité troublante avec l'humain et la tragédie de ses semblables, qui finiront dans nos assiettes. Lui y échappe, pour un temps, quand il devient un verrat imposant et découvre la vie de reproducteur. Entre l'épuisement des saillies et la vanité des concours agricoles, connaîtra-t-il un jour la liberté ? Dans ce récit original, l'écrivain Bernard Berrou saisit la vérité de l'élevage et, en moraliste, nous renvoie à une autre, très humaine. Il a signé plusieurs livres en collection "L'esprit des lieux" chez Locus Solus, dont le dernier Le pays Bigouden n'est pas en Bretagne (2024), également illustré par le dessinateur de presse bien connu Nono (Le Télégramme).

Par Nono, Bernard Berrou
Chez Locus Solus

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Auteur

Nono, Bernard Berrou

Editeur

Locus Solus

Genre

Littérature française

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Mémoires d'un cochon

Nono, Bernard Berrou

Paru le 05/06/2026

144 pages

Locus Solus

14,00 €

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Scannez le code barre 9782368336205
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