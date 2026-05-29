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Jacques Prévert l'irréductible

Hervé Hamon

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Voici le récit d'une vie d'irréductible, en lien avec le meilleur de l'art de son temps : Jacques Prévert n'est devenu que sur le tard le plus populaire des poètes français. Avant cela, Hervé Hamon rappelle ici son parcours éclectique et souvent rebelle, son apport majeur au cinéma, ses frasques d'anarchiste, mordant et drôle, athée et fidèle (en amitié), antimilitariste... Prévert, selon Hamon, est tout sauf lisse, moins encore mièvre. Il refusait de s'avouer engagé mais écrivit les textes du groupe Octobre et risqua sa vie pour la Résistance, sans porter d'arme. L'auteur dresse non pas la biographie, mais le portrait sensible d'un homme qu'il aime, atypique, rêveur et obstiné, qui chérissait la mer et Ouessant. Un demi-siècle après sa disparition en 1977, Prévert nous apparaît ainsi plus actuel que jamais. Ecrivain, éditeur et cinéaste, Hervé Hamon a d'abord écrit des livres-enquêtes remarqués, en compagnie de Patrick Rotman. Puis il s'est tourné vers des ouvrages littéraires et personnels ("Besoin de mer", "L'Abeille d'Ouessant", aux éditions du Seuil, "Dictionnaire amoureux des îles", "Dictionnaire amoureux du plaisir", chez Plon), ainsi que des essais, des nouvelles et des romans ("Paquebot", chez Points/Seuil ; son prochain paraîtra aux éditions Métailié). Son oeuvre est farouchement éclectique, mais le plaisir et la mer en sont obstinément le fil conducteur.

Par Hervé Hamon
Chez Locus Solus

|

Auteur

Hervé Hamon

Editeur

Locus Solus

Genre

Biographies

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Jacques Prévert l'irréductible

Hervé Hamon

Paru le 29/05/2026

96 pages

Locus Solus

14,00 €

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