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#Roman francophone

Ta nouvelle vie commence maintenant

Hélène Picot

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Une femme au bord du burn-out. Quand une vie réussie ne fait plus sens. Un roman feel good sur la reprise en main de soi. Mina a 32 ans, une carrière prometteuse dans une start-up parisienne et une vie qui, sur le papier, semble réussie. Pourtant, elle ne se reconnaît plus dans ce quotidien rythmé par un travail toxique, des relations bancales et une pression constante qui l'épuise. Au bord du burn-out, Mina sent que quelque chose doit changer, sans savoir par où commencer. A travers une série de rencontres inattendues, de signes troublants et de prises de conscience progressives, elle entame un chemin de transformation intérieure. Entre humour, émotion et spiritualité, ce roman feel good explore la perte de sens, la quête de soi et la possibilité, toujours présente, de reprendre sa vie en main et d'oser rêver à nouveau. Hélène Picot est créatrice de la méthode Rêvez, Osez, Foncez et a accompagné des milliers de personnes dans plus de 15 pays dans leurs reconversions. Auteure de 4 livres, elle signe ici son premier roman, un récit initiatique qui invite chacun à retrouver le chemin de la liberté intérieure. Son crédo : "La bonne voie, c'est là où il y a de la joie ! "

Par Hélène Picot
Chez Symbiose éditions

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Auteur

Hélène Picot

Editeur

Symbiose éditions

Genre

Littérature française

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Ta nouvelle vie commence maintenant

Hélène Picot

Paru le 29/05/2026

250 pages

Symbiose éditions

20,00 €

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