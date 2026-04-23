Love is an illusion Tome 6

Alphas dominants, Bêtas neutres, Omégas soumis. Et si l'amour devait sans cesse se réinventer pour perdurer ? Bien décidé à aller de l'avant, Chowon tente de construire une relation sincère avec Kyungsoo. Mais lorsque le passé ressurgit, les blessures anciennes menacent de se réouvrir... Alors qu'il poursuit ses études universitaires, Hyesung voit son quotidien et ses certitudes bouleversés : ses parents, qui l'avaient abandonné, refont surface dans sa vie. La vérité que s'était construite le jeune Oméga s'effondre, révélant une vérité bien plus douloureuse que celle qu'il s'était imaginée... Alors que les doutes s'accumulent, une parenthèse chaleureuse s'annonce : toute la famille se réunit pour célébrer Noël, rappelant que l'amour reste, malgré tout, un choix quotidien.