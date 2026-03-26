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Appelés deux fois

Lorenzo Fazzini, Chiara Pellegrino

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Au cours de la " Décennie noire ", durant les années 1990, l'Algérie va connaître une vague de terrorisme islamiste particulièrement meurtrière. C'est entre les années 1994 et 1996 que dix-huit religieux et religieuses seront assassinés, faisant figure de martyrs alors qu'ils avaient choisi de rester aux côtés du peuple algérien. Ainsi de Mgr Pierre Claverie, de Christian de Chergé et de ses frères moines de Tibhirine, et de plusieurs religieuses. Lié à une exposition qui leur est consacrée, cet album illustré de nombreuses photos leur rend hommage. Le pape Léon XIV n'a-t-il pas choisi de citer Christian de Chergé, appelant à " une paix désarmée et désarmante ", lors de sa première apparition publique ?

Par Lorenzo Fazzini, Chiara Pellegrino
Chez Bayard Religion

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Auteur

Lorenzo Fazzini, Chiara Pellegrino

Editeur

Bayard Religion

Genre

Témoins

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Appelés deux fois

Lorenzo Fazzini, Chiara Pellegrino

Paru le 26/03/2026

176 pages

Bayard Religion

18,00 €

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