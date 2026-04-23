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La lumière

Jennifer Niedojadlo

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Pourquoi la lumière est-elle le vrai sujet de toute aquarelle ? Peindre à l'aquarelle, c'est avant tout peindre la lumière. Contrairement à la peinture à l'huile ou à l'acrylique, l'aquarelle fonctionne par transparence : c'est la blancheur du papier qui crée les zones lumineuses, et non l'ajout de blanc. Cette particularité fondamentale change tout dans la façon d'aborder une composition. Avant de peindre ce que vous voyez, vous devez apprendre à peindre ce que la lumière révèle. C'est précisément ce que vous allez découvrir dans cet ouvrage : comment comprendre la lumière, la placer, la protéger, la faire rayonner... et transformer chaque aquarelle en une expérience sensorielle pour celui qui la regarde.

Par Jennifer Niedojadlo
Chez Un dimanche après-midi

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Auteur

Jennifer Niedojadlo

Editeur

Un dimanche après-midi

Genre

Aquarelle

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La lumière

Jennifer Niedojadlo

Paru le 23/04/2026

112 pages

Un dimanche après-midi

18,90 €

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