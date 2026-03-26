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#Roman francophone

Quand le vent décide

Catherine Brunel Corteggiani

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Un homme marche inlassablement dans la ville, le nez plongé dans les livres. Une visite imprévue fait resurgir un passé enfoui. Un colis mystérieux sème l'émoi dans une maison occitane. Dans ce recueil de nouvelles, Catherine Corteggiani Brunel explore les fragiles équilibres de vies ordinaires, soudain bousculées par les caprices du hasard. A travers des histoires courtes, des femmes et des hommes vacillent, trébuchent, se redressent ou sombrent, confrontés à l'imprévu au coeur de leur quotidien, dans l'intimité de leurs foyers ou à deux pas de chez eux. Certains personnages prennent la route, voyagent dans l'espace et parfois dans le temps. D'autres restent immobiles, saisis par un événement minuscule aux conséquences majeures. Des mers calmes aux océans déchaînés, des villages de province aux villes lointaines, on respire l'odeur du maquis corse, on se calfeutre sous les bombardements, on suffoque dans la moiteur de la mousson. Quand le vent décide est une cartographie des hasards, un livre de turbulences humaines qui mêle récits intimes, tension psychologique et échos du monde contemporain. Tantôt tendre, caustique ou engagé, chaque texte laisse affleurer l'inattendu — parfois au détour d'une phrase, parfois dans les dernières lignes — comme un souffle capable de changer le cours d'une existence.

Par Catherine Brunel Corteggiani
Chez Editions Complicités

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Auteur

Catherine Brunel Corteggiani

Editeur

Editions Complicités

Genre

Contes et nouvelles

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Quand le vent décide

Catherine Brunel Corteggiani

Paru le 26/03/2026

Editions Complicités

16,00 €

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