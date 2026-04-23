Rencontrer les Kalmouks

Autour des années 1630, un peuple venu de Mongolie s'installe entre la mer Noire et la mer Caspienne. De tradition nomade et bouddhiste, les Kalmouks forment un royaume puissant jusqu'en 1771, moment où la plupart d'entre eux migrent vers l'Empire Qing. Ceux qui restent sont peu à peu intégrés à l'Empire russe, avant de former une république en URSS puis, à partir de 1991, au sein de la Fédération de Russie. Bien connus de l'Occident aux XVIIIe et XIXe siècles, les Kalmouks se trouvent marginalisés dans le discours scientifique du XXe siècle. L'objectif de cet ouvrage est de rendre sa visibilité au peuple kalmouk à travers les regards de trois voyageuses et dix voyageurs - français mais aussi russe, tchèque, belge, polonais, allemand, letton ou ukrainien. Il tente de ressaisir des rencontres authentiques, effectuées dans le temps long, qui ont marqué la représentation du peuple kalmouk et interrogé l'identité même des voyageurs et voyageuses. Ces rencontres sont présentées au lecteur par ordre chronologique afin de mesurer les permanences et mutations de la représentation des Kalmouks et de dessiner ainsi, à partir de l'une de ses marges, une autre histoire de l'Europe.