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Dernière aube

Jérémie Guez, Attila Futaki

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John Martyrosian a passé sa vie à traquer des hommes dans toute la Louisiane pour le compte d'un chef mafieux russe. Sa retraite, il l'a méritée, sur une petite île au large de la Floride, il a bien l'intention de crever là... Mais c'était compter sans son patron qui va le sortir de sa retraite pour une mission bien particulière : il doit retrouver une gamine qui a disparu à la Nouvelle-Orléans, la fille d'un puissant couple afro-américain. Il va trouver sur sa route un allié contre nature, Matthew Ferrara, un agent du FBI chargé lui aussi de retrouver la jeune femme. Ensemble, l'improbable duo va se lancer sur les traces d'un redoutable prédateur, qui les entraînera dans l'enfer d'une ville gangrenée par le mal. Un cocktail explosif et sombre imaginé par le déjà culte romancier et cinéaste français Jérémie Guez et mis en images par le talentueux dessinateur hongrois Attila Futaki, un habitué des récits enlevés et sans temps morts.

Par Jérémie Guez, Attila Futaki
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Jérémie Guez, Attila Futaki

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

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Dernière aube

Jérémie Guez, Attila Futaki

Paru le 29/05/2026

160 pages

Editions Dupuis

25,00 €

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