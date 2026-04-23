Saint Luc un évangile en pastorale

Ce livre désire faire sentir la saveur des trois premiers chapitres de l'Evangile de Luc. Il en propose d'abord une lecture suivie pour se laisser prendre par la beauté de ces pages... Bref, écouter la parole un peu comme on s'abreuve à une source de vie. Pour chaque passage, quelques questions aident à entrer dans une lecture attentive. Plusieurs encadrés éclairent le sens de certaines expressions plus significatives. Puis, l'ouvrage aborde quelques questions plus théologiques et pastorales qui sont souvent posés à propos de cette séquence : la vérité historique des évangiles de l'enfance, la manière d'utiliser le Premier Testament et l'image de Dieu renvoyée au lecteur , l'annonce du jugement dernier selon Jean Baptiste et la manière dont Luc la retravaille et la réinterprète , le sens du baptême de Jésus et celui du baptême des adultes aujourd'hui. La réflexion s'appuie aussi sur les Actes des apôtres, donnant à percevoir la cohérence et l'unité de l'oeuvre de Luc.