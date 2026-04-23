Pour activer le portail spatial, soulevez ici

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#Album jeunesse

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Antoinette Portis

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Hé / Regarde, Zrk / Un de nos portails spatiaux vient de s'ouvrir / Il y a quelque chose là-bas / Blrg, on nous regarde / Et ce quelque chose n'est certainement pas d'ici / Zrk, tu sais ce que ça veut dire ? / ??? / LES EXTRATERRESTRES EXISTENT !!! ! Portail interstellaire, ce nouvel album d'Antoinette Portis, sorte de jeu interactif, offre une première approche de la SF aux 4-5 ans et plus. Les yeux fixés sur eux, Zrk et Blrg, deux créatures en forme de bouteille, vont apprendre à mieux connaître les jeunes humains qui les regardent, après s'être assurés que leurs minuscules dents nacrées sont inoffensives. Ce premier contact établi, la conversation se poursuivra sur un ton désormais amical et enjoué, jusqu'à ce que, à la fin, la batterie épuisée, le portail se referme... Antoinette Portis a déjà publié 4 titres dans la même collection, très différents les uns des autres : Avec toi, Maman, Une journée verte, Hé, l'eau ! et Quand pousse une graine. Mais ce nouvel album, aux traits noirs et aux couleurs vives, qui lui confèrent une atmosphère surréaliste et cubiste, est sans conteste le plus original de tous. Hymne à la différence, il souligne aussi la relativité des points de vue.

Par Antoinette Portis
Chez Le Genévrier éditions

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Auteur

Antoinette Portis

Editeur

Le Genévrier éditions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Antoinette Portis

Paru le 23/04/2026

56 pages

Le Genévrier éditions

15,00 €

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