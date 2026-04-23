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#Essais

DYS-cutons des troubles du neurodéveloppement

Corinne Truffier, Magali Ngawa

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Face aux troubles des apprentissages, de nombreux enseignants et parents se sentent démunis. Ce sentiment d'impuissance peut engendrer du désarroi, voire une forme de crainte lorsqu'il s'agit d'enseigner ou d'inclure des élèves dits "atypiques". L'inclusion scolaire des enfants présentant un ou plusieurs troubles associés du neurodéveloppement (TND) - tels que TDAH, troubles DYS, TSA - soulève des enjeux complexes, tant sur le plan pédagogique qu'émotionnel. Ce livre propose une approche accessible et profondément humaine pour mieux comprendre ces enfants "capables autrement". Il s'appuie sur des expériences de terrain, des témoignages et des outils concrets pour aider les adultes à accompagner ces élèves avec bienveillance et efficacité. En décrivant et expliquant les manifestations quotidiennes de ces troubles, il permet de dépasser les idées reçues et d'ouvrir la voie à une pédagogie inclusive, fondée sur l'empathie, la tolérance et l'entraide. Les enseignants y trouveront des pistes pour adapter leur posture, leurs pratiques et leur langage, sans crainte de stigmatiser. Les parents, souvent confrontés à l'incompréhension ou au scepticisme, pourront s'appuyer sur des repères clairs pour mieux soutenir leur enfant dans son parcours scolaire et social en créant un meilleur dialogue avec les enseignants. L'ouvrage invite à vivre les troubles "de l'intérieur" à travers des mises en situation, des jeux de rôle et des récits, afin de favoriser une compréhension sensible et partagée. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent construire une école plus inclusive, où chaque enfant peut apprendre, grandir et s'épanouir à son rythme.

Par Corinne Truffier, Magali Ngawa
Chez Editions Tom Pousse

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Auteur

Corinne Truffier, Magali Ngawa

Editeur

Editions Tom Pousse

Genre

Pédagogie

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DYS-cutons des troubles du neurodéveloppement

Corinne Truffier, Magali Ngawa

Paru le 23/04/2026

150 pages

Editions Tom Pousse

16,00 €

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