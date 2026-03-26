Avancer dans la Vie

Cet ouvrage propose plus de 150 méditations courtes et accessibles, réparties sur les trois années liturgiques (A, B, C). Chaque dimanche, à partir des textes bibliques, le lecteur est invité à écouter, intérioriser et agir à la lumière de la Parole de Dieu. Des fiches thématiques et excursus éclairent le lien vital entre Bible et morale chrétienne, entre source et action. Tanguy Marie Pouliquen, prêtre de la Communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut Catholique de Toulouse, offre un itinéraire spirituel nourri d'expérience pastorale et académique. Véritable retraite en continu ou compagnon de préparation dominicale, ce livre veut soutenir la foi, stimuler l'action et redonner espérance. Une invitation à croiser le livre de la Vie et le livre de sa propre vie pour avancer toujours davantage dans la joie et la fécondité chrétiennes.