Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Avancer dans la Vie

Tanguy-Marie Pouliquen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose plus de 150 méditations courtes et accessibles, réparties sur les trois années liturgiques (A, B, C). Chaque dimanche, à partir des textes bibliques, le lecteur est invité à écouter, intérioriser et agir à la lumière de la Parole de Dieu. Des fiches thématiques et excursus éclairent le lien vital entre Bible et morale chrétienne, entre source et action. Tanguy Marie Pouliquen, prêtre de la Communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut Catholique de Toulouse, offre un itinéraire spirituel nourri d'expérience pastorale et académique. Véritable retraite en continu ou compagnon de préparation dominicale, ce livre veut soutenir la foi, stimuler l'action et redonner espérance. Une invitation à croiser le livre de la Vie et le livre de sa propre vie pour avancer toujours davantage dans la joie et la fécondité chrétiennes.

Par Tanguy-Marie Pouliquen
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Tanguy-Marie Pouliquen

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avancer dans la Vie par Tanguy-Marie Pouliquen

Commenter ce livre

 

Avancer dans la Vie

Tanguy-Marie Pouliquen

Paru le 09/04/2026

350 pages

Saint-Léger éditions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385226077
9782385226077
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.