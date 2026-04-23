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A Lyon ça se dit comme ça !

Jean-Baptiste Martin

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150 mots et expressions indispensables pour découvrir le français tel qu'on le parle VRAIMENT à Lyon ! Le français comme le parlent VRAIMENT les Gones ou Guignol, avec des cartes, un cuchon d'infos insolites et d'anecdotes, de quoi, vous faire oublier les embiernes du moment. C'est franc bien ! Ca se dit comme ça est la collection qui célèbre la vitalité et la créativité du français tel qu'on le parle aujourd'hui dans les villes ou régions françaises, avec la saveur unique du parler lyonnais.

Par Jean-Baptiste Martin
Chez Le Robert

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Auteur

Jean-Baptiste Martin

Editeur

Le Robert

Genre

Dictionnaires français

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A Lyon ça se dit comme ça !

Jean-Baptiste Martin

Paru le 23/04/2026

144 pages

Le Robert

13,90 €

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