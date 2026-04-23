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Pro en paie

Liliana Gallot

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Enrichir et optimiser sa pratique professionnelle de la paie pour mieux organiser son travail au quotidien. PRO en, des ouvrages pour développer vos compétences professionnelles : - Tous les outils à maîtriser, illustrés par des visuels simples. - Des plans d'action concrets facilement mobilisables. - Des exemples d'application et des cas d'entreprise. - Des zooms sur les dernières innovations. Vous souhaitez consolider votre maîtrise de la paie ? Vous voulez sécuriser vos pratiques au regard de la réglementation sociale ? Vous cherchez à organiser une production de paie fiable dans le respect des délais ? Découvrez 46 outils et 12 plans d'action pour : - Piloter la conformité réglementaire - Sécuriser les paramètres et les calculs de paie - Fiabiliser la production mensuelle de paie - Maîtriser les calculs sensibles Ressources numériques : Liste des cotisations avec taux et effectif, RGDU, matrice indemnités de départ, la réintégration sociale, la réintégration fiscale, le cahier technique DSN.

Par Liliana Gallot
Chez Vuibert

|

Auteur

Liliana Gallot

Editeur

Vuibert

Genre

Comptabilité générale

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Pro en paie

Liliana Gallot

Paru le 23/04/2026

176 pages

Vuibert

26,50 €

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