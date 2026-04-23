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#Roman francophone

Des gens bien

Caroline Michel, Caroline Michel

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Le roman bouleversant sur la tragédie de la réadoption Dans la région de Saint Helen, l'air est sec, l'ombre rare et l'amour mal fichu. Ce n'est pas Joshua, neuf ans, qui dira le contraire. Après quelques mois de vie commune, ses derniers parents en date le rendent à la meilleure agence d'adoption du comté. La fière patronne, madame Baker, gère son entreprise d'une main de maître : cours de sport, défilés, speed dating et périodes d'essai sont au programme. Après tout, avant d'adopter un enfant pour de bon, mieux vaut pouvoir le tester. Dans ce roman génialement écrit où les rôles sont inversés, Caroline Michel nous plonge dans un monde qu'on espère impossible et qui pourtant s'habille de réalisme. Les adultes vacillent, les repères s'effritent, l'humour côtoie l'insupportable. Mais l'enfance possède encore une arme redoutable : l'imagination.

Par Caroline Michel, Caroline Michel
Chez Pocket

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Auteur

Caroline Michel, Caroline Michel

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Des gens bien

Caroline Michel, Caroline Michel

Paru le 23/04/2026

240 pages

Pocket

8,40 €

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Scannez le code barre 9782266355094
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