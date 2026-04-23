Le tombeau des immortels

Cinq desperados sans rien à perdre. Une mission-suicide dans le plus grand nid de vampyres des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis trois siècles, les nobles vampyres de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, treize jeunes mortels issus des Treize Colonies sont rassemblés à New York et transmutés collectivement en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces " débutants " donne lieu à un bal prodigieux, célébration de soie et de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otages du siècle commence ce soir. Ils sont cinq et ils se nomment les Desperados, parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Ils ont décidé de s'introduire au bal pour tenter l'impossible : prendre en otages les débutants et faire payer le pouvoir vampyrique. De cette mission-suicide au coeur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les cinq, mais aussi celui de l'Amérique entière.