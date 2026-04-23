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Cuisiner la France en van

Claire Deries

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Partez à l'aventure sur les routes de France avec Claire Deries, créatrice de contenus passionnée de cuisine et de voyages (@FitClaire, 4 millions d'abonnés), et découvrez 60 recettes régionales simples, savoureuses et adaptées à la cuisine nomade. De la Bretagne à la Provence, en passant par les montagnes d'Auvergne ou les marais de Camargue, chaque région dévoile ses trésors gastronomiques. Claire Deries a adapté des plats traditionnels en version express, accessibles et réalisables dans un espace restreint, avec peu de matériel et des produits locaux. Un livre qui mêle 60 recettes, des anecdotes de voyage, des rencontres avec des artisans passionnés et des astuces pour apprendre à cuisiner dans un van (matériel indispensable, optimisation de l'espace...), afin de savourer pleinement ce mode de vie qui offre beaucoup de liberté.

Par Claire Deries
Chez Solar

|

Auteur

Claire Deries

Editeur

Solar

Genre

Cuisine autres régions

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Cuisiner la France en van

Claire Deries

Paru le 07/05/2026

184 pages

Solar

22,90 €

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Scannez le code barre 9782263193699
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