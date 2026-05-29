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Summer stories

Sunsunsun, Momoco, SunSunSun

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Les membres du bureau des élèves sont en pleines vacances d'été, une période où flotte le parfum d'un amour naissant. Or, la saison ne fait que commencer, pour eux ? ! Yuki soumet Masachika à une séance d'hypnose qui le transforme en prince charmant ? ! Alya, de son côté, essaie d'apprivoiser la cuisine épicée, puis, entraînée par sa soeur à l'enthousiasme débridé, file à une séance d'essais de maillots de bain ? ! La suite des aventures estivales éblouissantes et hautes en couleur de nos adolescents ? !

Par Sunsunsun, Momoco, SunSunSun
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Sunsunsun, Momoco, SunSunSun

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Light novel

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Summer stories

Sunsunsun, Momoco, SunSunSun

Paru le 29/05/2026

360 pages

Vega-Dupuis

14,50 €

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