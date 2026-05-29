Summer stories

Les membres du bureau des élèves sont en pleines vacances d'été, une période où flotte le parfum d'un amour naissant. Or, la saison ne fait que commencer, pour eux ? ! Yuki soumet Masachika à une séance d'hypnose qui le transforme en prince charmant ? ! Alya, de son côté, essaie d'apprivoiser la cuisine épicée, puis, entraînée par sa soeur à l'enthousiasme débridé, file à une séance d'essais de maillots de bain ? ! La suite des aventures estivales éblouissantes et hautes en couleur de nos adolescents ? !