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Chine, 1955

Tristan Roulot, Christophe Simon

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Chine, 1955. Alors que le gouvernement populaire de Mao envisage d'attaquer Formose (actuelle Taiwan) sous protection américaine, Jean d'Arven est envoyé à Pékin pour gérer le sort des dernières possessions coloniales françaises. En jeu, l'exfiltration de documents secret défense toujours cachés dans la résidence de l'ex-ambassadeur. Partagé entre autonomie diplomatique et alignement sur les positions américaines, la France devra choisir : reconnaitre la Chine de Mao ou être chassée d'Asie à jamais.

Par Tristan Roulot, Christophe Simon
Chez Le Lombard

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Auteur

Tristan Roulot, Christophe Simon

Editeur

Le Lombard

Genre

Historique

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Chine, 1955

Tristan Roulot, Christophe Simon

Paru le 29/05/2026

64 pages

Le Lombard

16,45 €

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Scannez le code barre 9782808212557
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