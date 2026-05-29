Chine, 1955. Alors que le gouvernement populaire de Mao envisage d'attaquer Formose (actuelle Taiwan) sous protection américaine, Jean d'Arven est envoyé à Pékin pour gérer le sort des dernières possessions coloniales françaises. En jeu, l'exfiltration de documents secret défense toujours cachés dans la résidence de l'ex-ambassadeur. Partagé entre autonomie diplomatique et alignement sur les positions américaines, la France devra choisir : reconnaitre la Chine de Mao ou être chassée d'Asie à jamais.