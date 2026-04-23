Ce livre présente les exigences de la norme ISO 14001 : 2026 pour aider les organisations à établir, mettre en oeuvre et améliorer un système de management environnemental (SME). Afin de faire face à tous les enjeux de notre siècle (dérèglement climatique, destruction de la biodiversité, problématique des déchets, diminution des ressources, évolutions réglementaires telles que la CSRD et CS3D...), les organismes doivent aujourd'hui prouver leur engagement pour l'environnement. La norme NF EN ISO 14001 : 2026, norme internationale d'application volontaire, peut les y aider. La norme concerne tous les types d'organisations (entreprises, associations, administrations ou collectivités), quelle que soit leur taille (grands groupes, TPE-PME, etc.). Exit le greenwashing ! La norme 14001 : 2026 donne un cadre pour structurer une démarche environnementale adaptée à chaque organisme. Elle permet d'identifier : - les principaux sujets environnementaux, - les risques et opportunités associés. Et de les intégrer concrètement dans les décisions et les actions des organismes, en contribuant au pilier environnemental de la démarche RSE. Conçu comme un guide, ce livre vous accompagne pas à pas et donne des explications accessibles, des exemples concrets issues de situations réelles, des outils pratiques pour comprendre les principales exigences de la norme et les mettre en oeuvre pour déployer votre SME.