The Elusive Samurai Tome 19

1333, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Hôjô Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout : sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan... Dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre : la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï !