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The Elusive Samurai Tome 19

Yusei Matsui, Matsui Yusei

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1333, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Hôjô Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout : sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan... Dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre : la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï !

Par Yusei Matsui, Matsui Yusei
Chez Dargaud

|

Auteur

Yusei Matsui, Matsui Yusei

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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The Elusive Samurai Tome 19

Yusei Matsui, Matsui Yusei

Paru le 29/05/2026

208 pages

Dargaud

7,30 €

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Scannez le code barre 9782505134428
9782505134428
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