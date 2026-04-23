Les maux de poussière

Quand la disparition de ta meilleure amie t'entraîne dans un monde parallèle caché dans ton propre lycée ! Dès 13 ans Maya pensait vivre le pire jour de sa vie quand Ange, sa meilleure amie, a mystérieusement disparu sans que personne ne s'en soucie. Mais quand une humiliation de trop la propulse littéralement dans un royaume parallèle niché au coeur de son lycée, elle découvre que sa réalité n'était qu'un mensonge. Bienvenue dans le royaume des maux de poussière, un univers fascinant et terrifiant où les émotions prennent vie et où chaque couloir cache un danger mortel. Guidée par Mme Diallo, une femme de ménage aux pouvoirs extraordinaires, Maya va devoir affronter ses pires cauchemars pour retrouver Ange. Mais dans ce monde où rien n'est ce qu'il semble, sera-t-elle prête à découvrir la vérité sur sa meilleure amie et sur elle-même ?