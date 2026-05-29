UN SEUL REGARD AURA SUFFI... Etudiant discret, Isaac est aussi un hockeyeur promis à une belle carrière professionnelle. Attiré depuis le premier jour par Lev, il n'a pourtant jamais osé faire le premier pas. Lev, elle, sort tout juste d'une relation toxique avec Ray et croit enfin pouvoir reprendre le contrôle de sa vie. Mais son ex, jaloux, diffuse une sextape de Lev pour la briser. Dévastée, la jeune femme ne sait plus quoi faire. Isaac et elle, cherchant désespérément un moyen de calmer les rumeurs, en viennent à faire un pacte : tous deux vont former un faux couple. Lorsque Lev se retrouve sans logement, Isaac lui propose d'emménager chez lui et ses meilleurs amis. Cependant, jouer la comédie devient de plus en plus difficile. Les sentiments qu'Isaac a toujours gardés en lui grandissent. De son côté, Lev réalise que celui qu'elle cherche depuis toujours se trouve sous ses yeux... Vont-ils être capables d'accepter le grand amour, en dépit de leurs blessures ? Elodie Lyszyn est une autrice de 20 ans qui vit près de Marseille. Elle se lance sur Wattpad en 2021. Puis, en 2024, elle commence à publier les premiers chapitres de son histoire, Phoenix, qui atteint rapidement plus de 600 000 lectures. Ses études de psychologie lui ont permis de donner une dimension réelle et profonde à ses personnages. Dans ses romans, elle met en avant la confiance en soi et le féminisme