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Nos âmes damnées

Sophie Cordenos

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Plongez dans cet urban fantasy sombre et volcanique. Amour impossible, choix cornéliens... Oserez-vous affronter l'évidence ? Béthanie, jeune infirmière en psychiatrie, partage sa vie entre son travail, éprouvant, sa mère, dépressive, et le bénévolat qu'elle fait dans la paroisse du petit village breton où elle vit. La boxe et les films d'horreur qu'elle affectionne sont un exutoire à contrôler la colère qui flotte en elle. Lorsqu'elle rencontre le Père Zagan, le nouveau prêtre de la paroisse, elle reconnait le mystérieux visiteur nocturne qu'elle a retrouvé dans la chambre d'un patient quelques jours auparavant. Que faisait-il là ? Pourquoi est-elle irrésistiblement attirée par cet homme au regard sombre, où plane une ombre de danger, et aux allures ensorcelantes ? Et surtout, quelle est cette violence qui bouillonne au fond d'elle ? Que lui arrive-t-il, bon sang ? Lorsqu'elle commet une grave erreur, passé et présent se percutent. Béthanie va devoir naviguer entre des secrets qui risquent de tout changer, sa méfiance pour Zagan mêlée à ce qu'il lui fait ressentir, et les dangers qui l'entourent. S'engage alors une quête de vérité où sa véritable identité et les pouvoirs qu'elle dissimule sont la clé pour protéger ceux qu'elle aime. Plongez dans cet urban fantasy sombre et volcanique. Amour impossible, choix cornéliens... Oserez-vous affronter l'évidence ?

Par Sophie Cordenos
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Sophie Cordenos

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Nos âmes damnées

Sophie Cordenos

Paru le 29/05/2026

350 pages

Alter Real éditions

20,00 €

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